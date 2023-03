“Me traía enquanto minha mãe estava morrendo”: ex de Dani Alves responde crítica de fãs por separação

Desde que postou uma carta escrita à mão em seu Instagram anunciando que ainda amava o marido, o jogador brasileiro Dani Alves, mas que tinha que encerrar um capítulo de sua vida para recomeçar outra etapa, aludindo ao divórcio do casal, a modelo Joana Sanz tem aparecido mais na imprensa e se posicionado sobre a prisão e as fofocas da imprensa espanhola.

Muitos seguidores criticaram o anúncio do divórcio feito pela modelo, e um deles feito logo a divulgação da carta de Joana vieram à tona agora, publicados pela mídia espanhola. Em uma delas, uma jovem a critica por deixar o marido “à deriva”. “Não é o lugar nem a forma [correta]”, disse.

Joana Sanz foi segura e incisiva em sua resposta: “O local e a forma foram perdidos porque ele me traiu enquanto minha mãe estava morrendo”, disse a modelo. Na carta, a modelo disse que não abandonaria Dani Alves totalmente, que sempre seria apaixonada por ele, mas agora de “outra forma”.

Em suas últimas postagens, a modelo mostra que ainda está muito magoada com tudo que aconteceu e que as marcas de seu sofrimento ainda são profundas. “Eu costumava ter medo de ficar sozinha. Agora tenho medo de ter as pessoas erradas ao meu lado”, disse em uma postagem recente.

O jogador brasileiro Dani Alves foi preso no final de janeiro, quando compareceu a uma delegacia de Barcelona para prestar depoimento sobre a acusação de estupro contra uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, no final de dezembro.

Desde então, ele e seus advogados lutam para tentar conseguir que a Justiça autorize que ele aguarde o julgamento em liberdade. O último recurso da defesa foi rechaçado pelo Tribunal de Barcelona, com apoio do Ministério Público, que teme que o jogador use seu poder econômico para fugir da Espanha e voltar ao Brasil, onde estaria segundo por falta de tratado de extradição entre os dois países.