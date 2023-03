“Justiça por Vitória”: estudantes protestam em defesa de menina autista vítima de bullying

Um vídeo que circulou pelas redes sociais e que mostra uma jovem com autismo sofrendo bullying por parte de outros alunos fez um grupo de estudantes organizar uma passeata pedindo “Justiça por Vitória”.

Nas imagens, Vitória, que é órfã e tem autismo, está sentada enquanto outras meninas zombam dela e tentam puxar seu cabelo, enquanto outro grupo de meninas dá risadas e incentivam a agressão, fazendo a jovem chorar. “Chora, Chora, neném”, dizem as meninas. As agressões ocorrem no Colégio Estadual Flávio Ribeiro de Rezende, que fica em Natividade, no Rio de Janeiro.

Por trata-se de menores envolvidos em caso de violência o Metro optou por não publicar o vídeo, mas ele pode ser acessado clicando aqui.

Em função das agressões, estudantes se organizaram com cartazes e na manhã desta sexta-feira tomaram as ruas da cidade exigindo providências das autoridades em defesa da estudante agredida. “Queremos Justiça” e “Não ao Bullying” eram as palavras de ordem gritadas pelos participantes.

O caso ganhou tamanha repercussão nas redes sociais que na tarde desta sexta-feira chegou ao topo de assuntos mais comentados no Twitter do Brasil, com a hashtag #justiçaporvitoria. O Instagram criado pelos alunos, chamado “estamos com Vitória” teve em seu primeiro dia a adesão de mais de 70 mil seguidores, um número muito superior ao de toda população da cidade, que é de aproximadamente 15 mil moradores.

Até o final da tarde desta sexta-feira a escola ainda não havia se manifestado formalmente sobre o caso de agressão contra a estudante, mas de acordo com os alunos a direção da escola realizou uma reunião com todos os estudantes e com uma psicóloga para tratar do assunto.

