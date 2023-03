Ex-padrasto teria contaminado menina de 8 com HIV e deve indiciado por lesão corporal gravíssima; entenda

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar a ex-enteada, de 8, e contaminá-la com o vírus HIV. O caso aconteceu em Guapó, em Goiás.

A prisão ocorreu nesta semana, na terça-feira (28), em Aparecida de Goiânia, mais de três meses após o início das investigações.

A polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar, que recebeu um chamado da escola da vítima. A mãe da criança se separou do homem após tomar conhecimento dos abusos.

Já sabia do HIV

O suspeito já sabia que era portador de HIV. No interrogatório, ele disse à polícia que tinha o vírus antes do relacionamento com a ex-mulher.

Ele responde pelo crime de estupro de vulnerável, mas a polícia quer indiciá-lo pela contaminação à criança.

“Ele já sabia que tinha o vírus do HIV. No interrogatório, disse que tinha o vírus antes do relacionamento com a mulher. A gente vai indiciá-lo também por lesão corporal gravíssima, além do estupro de vulnerável”, disse o delegado André Veloso, segundo o “UOL”.

