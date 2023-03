“Engoliu uma abelha”: Atleta tem choque alérgico e morre em Manaus

Um homem de 43 anos morreu em Manaus na quinta-feira da semana passada após 21 dias internado em um hospital da cidade após sofrer um choque anafilático. E por mais estranho que possa parecer tudo começou quando ele engoliu uma abelha enquanto praticava ciclismo na orla da praia de Ponta Negra.

O incidente aconteceu no início de março. Waldonilton de Andrade Reis começou a passar mal e quando foi socorrido explicou que havia engolido uma abelha. O local, porém, é muito afastado e ele teve que esperar por mais de 20 minutos para receber os primeiros socorros, apesar de seu quadro de falta de ar aguda.

Rosilene Reis, irmã do atleta, disse que um sargento do Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar ao local e conseguiu reanimá-lo. “Não teve um socorro, não teve um posto de saúde, não tem um hospital por perto. O máximo que tinha era uma base do Corpo de Bombeiros, que não tinha médico no plantão”, disse a irmã.

Waldonilton foi levado ao hospital e internado em estado comatoso e após três semanas os médicos constataram a morte cerebral. Os médicos disseram que durante o choque anafilático seu cérebro ficou mais de três minutos sem receber oxigênio, causando danos irreversíveis.

O choque anafilático é uma resposta a uma reação alérgica grave. Em função de uma reação alérgica severa, o corpo libera uma grande quantidade de substâncias químicas, causando falência no coração, queda da pressão arterial e a morte.

Os sintomas do choque anafilático são: