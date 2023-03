Qual significado do vídeo postado no TikTok onde Bolsonaro nada com jacaré?

O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil nesta quinta-feira, após 90 dias vivendo nos Estados Unidos, e embora não tenha aparecido no saguão do aeroporto de Brasília para cumprimentar seus apoiadores, foi ovacionado por gritos de “mito, mito” e pessoas cantando o Hino Nacional.

O ex-presidente chega com depoimento marcado na Polícia Federal onde deverá esclarecer o caso das jóias dadas pelo governo saudita e não declaradas. A investigação refere-se a um conjunto com colar e itens de diamante avaliado em R$ 16,5 milhões trazidos ao país de maneira ilegal e um segundo pacote com relógio e abotoadura também de valor milionário.

Enquanto a agenda oficial do ex-presidente não é divulgada, centenas de seguidores tentam entender o que significa o vídeo postado em sua conta onde um Bolsonaro mais jovem mergulha em um rio e nada com um jacaré.

Muitos entenderam que trata-se de uma alusão ao que o ex-presidente enfrentará em seu retorno ao Brasil. “A referência é a volta dele ao Brasil”, disse uma das seguidoras”, disse uma seguidora. “É, presidente, literalmente este vídeo ilustra a verdade que o senhor vive.”, disse outra seguidor.

Muitos, entretanto, apenas deram risada e fizeram comentários humorados sobre a página. “Amo essa aleatoriedade”, comentou um seguidor. “Do nada”, disse outro comentário jocoso.

Veja o vídeo:

Nas poucas horas desde que desembarcou, Bolsonaro já deu entrevista falando sobre o assunto das jóias e negou qualquer tentativa de se apropriar das jóias. Disse que “nada foi extraviado nem surrupiado, e não entende o escândalo todo”.