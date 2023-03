Menino é baleado na cabeça durante fuga de criminosos; ele voltava da escola quando foi atingido

Um menino de apenas 8 anos foi baleado durante fuga de criminosos em São Paulo na última quarta-feira (29). O tiro atingiu a cabeça da criança.

A vítima estava voltando da escola e passava com a avó pela esquina de uma rua quando foi alvejada no crânio e de raspão no pescoço. O caso ocorreu no Jardim Umuarama, região do Campo Limpo, na Zona Sul.

O roubo

Um homem fazia entregas no local quando foi abordado por dois criminosos. A dupla anunciou o roubo e fugiu no carro do entregador. Um motociclista que fazia a escolta da carga, porém, perseguiu os bandidos, que começaram a atirar. Neste momento, os criminosos atingiram a criança e fugiram a pé.

O menino foi socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo. Informações sobre seu estado de saúde estão sob sigilo a pedido da família.

O caso foi registrado pelo 89º Distrito Policial (Jardim Taboão).

