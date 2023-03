Escola palco de ataque à faca em São Paulo segue fechada; saiba quando rotina será retomada

As aulas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, palco do ataque à faca que deixou uma professora morta, serão retomadas em 10 de abril.

A unidade de ensino está fechada desde o atentado, na última segunda-feira (27). O período sem aulas será um adiantamento do recesso do meio do ano.

A Secretaria da Educação de São Paulo afirmou que a escola será revitalizada para receber os alunos.

O ataque

O ataque à faca foi registrado por volta das 7h20. A professora Elisabete Tenreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo). Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos.

O agressor, aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais. Em seu celular foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Tragédia anunciada

Uma antiga professora do estudante já havia feito há um mês uma denúncia à Polícia Civil sobre o “comportamento suspeito nas redes sociais” do adolescente.

Segundo publicou o “UOL”, a docente registrou boletim de ocorrência online em 28 de fevereiro, alegando que o aluno estava “postando vídeos comprometedores” nas redes sociais “portando arma de fogo e simulando ataques violentos”. Na época, o adolescente estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A professora também afirmou que o aluno “encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp a alguns pais” que estavam se sentindo “acuados e amedrontados”.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais do aluno haviam sido orientados pela direção escolar para que “providências cabíveis fossem tomadas”. Após ser registrado, o BO foi encaminhado para o 1º DP de Taboão da Serra.

O aluno foi transferido de escola no último dia 6.

