‘8 acusações de estelionato’: Aluna que desviou dinheiro de formatura na USP vira ré

O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que aceitou as denúncias do Ministério Público contra a estudante Alícia Dudy Muller, de 25 anos, por oito crimes de estelionato, o que significa que ela virou oficialmente ré e irá a julgamento pelo desvio de R$ 927.765 do fundo de formatura de sua turma da Faculdade de Medicina da USP. O processo corre em segredo de Justiça.

Alícia era presidente da Comissão de formatura quando desviou o dinheiro para suas contas pessoais, desrespeitando o estatuto da associação, e, segundo a polícia, usou dinheiro em benefício próprio alugando apartamento, carro e gastando somas vultosas em apostas na loteria.

Além desse processo, a situação de Alícia pode ficar ainda pior, já que a polícia apontou também o uso do dinheiro para obter vantagens ilícitas e investiga um possível crime de lavagem de dinheiro cometido contra uma lotérica, em 2022.

O promotor Fabiano Pavan Severiano entendeu que Alicia obteve por oito vezes “vantagens ilícitas, totalizando R$ 927.765,33, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento” desde 2021.

Vale dizer que o MP não ofereceu proposta de acordo de não persecução penal, em que o processo criminal é “substituído” por outras formas de reparação.

No início do mês passado, a Justiça não aceitou o pedido de prisão preventiva feito pela polícia contra a estudante. A decisão concordou com o posicionamento do MP, que tinha entendido que o caso se tratava de crimes de estelionato, não de apropriação indébita.

