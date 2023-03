‘Crime aleatório’: polícia canadense diz que assassinato de brasileiro não teve motivação

O adolescente brasileiro Gabriel Magalhães, de 16 anos, foi mais uma vítima do que o jornal Toronto Star chamou de “uma onda de ataques aleatórios no metrô” da cidade de Toronto, no Canadá.

Gabriel foi esfaqueado no último sábado quando estava sentado em um banco próximo das escadas rolantes da plataforma do metrô pouco antes das 21h. De acordo com a polícia, o mais estranho é que não houve nenhum tipo de motivação alguma para o crime: não foi um assalto, uma reação violenta ou crime de vingança. O suspeito, um morador de rua de 22 anos, simplesmente passou e esfaqueou o brasileiro.

O suspeito foi identificado como Jordan O’Brien-Tobin fugiu do local após o crime, mas foi preso horas depois.

Por ironia do destino, a família de Gabriel deixou a cidade de São Paulo em 2000 por ser uma cidade muito perigosa e violenta e foram para Toronto porque queriam segurança para criar seus filhos.

Andrea Magalhães disse que viu a notícia da morte de um homem esfaqueado no metrô, mas não cogitou que poderia ser seu filho, e que foi surpreendida com a chegada dos investigadores para avisar sobre a fatalidade. “Eu pensei que não havia lugar melhor no mundo para criar minhas crianças do que aqui em Toronto”, disse em entrevista à Globonews.

A imprensa canadense descreveu Gabriel como um jovem aventureiro amante do snowboard e que também gostava de nadar.

PERIGOSO

O jornal Toronto Star publicou uma reportagem onde afirma que a cidade vive uma onda de ataques no metrô com as mesmas características, sem motivo claro. De acordo com levantamento do jornal, em 2019 foram registrados 669 casos, mas em 2022 esse número subiu para 1.068 e a polícia local ainda toma providências para entender e agir no combate ao crescimento da criminalidade.