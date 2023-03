Mulher encontra três pessoas mortas dentro de casa ao voltar de viagem; entenda

Uma mulher que voltava de viagem com seu filho levou um susto e tanto ao encontrar três pessoas mortas dentro de casa. O caso aconteceu em São João Del Rei, em Minas Gerais, na madrugada de segunda-feira (27).

Ao chegar à residência, a mulher viu o portão destrancado, a porta da sala trancada e entrou pela porta dos fundos. Na sequência, ela viu uma poça de sangue saindo pela porta de um dos quartos. Entrou em desespero e chamou um motociclista que passava pela rua. O homem arrombou a porta do quarto com um chute e encontrou os corpos no chão. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia.

Investigações

A polícia foi acionada. No local, autoridades encontraram nove munições intactas de calibre .380. A casa foi isolada, e os corpos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal).

Ninguém foi preso. As investigações prosseguem.

Assista ao vídeo publicado pela Polícia Civil de Minas Gerias no Twitter:

SÃO JOÃO DEL-REI: A #PCMG instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria dos homicídios de dois homens, de 16 e 34 anos, e de uma mulher, de 28, ocorridos nessa segunda (27/3). Até o momento, não houve conduzidos e as investigações prosseguem. pic.twitter.com/0u34nye87f — Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) (@pcmgoficial) March 28, 2023

