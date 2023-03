AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Mega-Sena com prêmio de R$ 75 milhões

Hoje tem Mega-Sena acumulada e o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa nada menos do que R$ 75 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Acompanhe AO VIVO o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 29 de março:

Quem gosta de apostar na Lotofácil também tem a chance nesta quarta-feira de levar uma boa grana para casa. O concurso 2775 deve pagar para o apostador que acertar todas as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,5 milhões.

A Lotofácil está acumulada desde o sorteio de ontem , quando nenhum apostador levou para casa o prêmio principal. Mas no sorteio desta terça-feira, 299 apostadores fizeram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.302,77

Já a Quina desta quarta-feira tem prêmio previsto de R$ 700 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. No sorteio de ontem, a loteria teve um ganhador que fez a aposta pelo Canal eletrônico da Caixa.

Por último, hoje tem sorteio da Super Sete, cujo prêmio está acumulado em R$ 3,8 milhões para quem acertar as sete dezenas na respectiva ordem sorteada pela Caixa.