Suspeito de matar colega com retroescavadeira se entrega à polícia e fala sobre motivação do crime

Homem atropelou e matou colega de trabalho com retroescavadeira (Reprodução/Twitter)

Milton César Magalhães, de 44 anos, suspeito de matar Iébel Garcia Silva, de 41, com uma retroescavadeira em São Carlos, no interior de São Paulo, se entregou à polícia na última segunda-feira (27).

O homem chegou à delegacia acompanhado por dois advogados e prestou depoimento, revelou a TV Globo. Como a Justiça já havia expedido um mandado de prisão temporária, ele permaneceu preso.

Segundo o delegado Caio Gobato, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa e disse que era ameaçado pela vítima diariamente. Ambos eram funcionários do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de São Carlos.

“Ele falou que na hora que ele jogou a retroescavadeira com a pá, o homem [Iébel] estava indo em direção a ele e achou que estava armado. Estava arrependido, chorou bastante. Ele falou que na hora do fato, ele perdeu o sentido, desmaiou posteriormente e acordou achando que o rapaz nem estava morto”, contou o delegado, segundo publicou o “UOL”.

Milton foi indiciado por homicídio qualificado. Sua defesa disse que as provas vão aparecer no decorrer do inquérito.

Relembre o caso

Iébel dirigia uma moto quando o condutor da retroescavadeira, Milton, avançou com o maquinário em direção a ele. A moto foi derrubada e a vítima, pressionada contra um carro.

Milton não parou e usou a retroescavadeira para pressionar e arrastar o corpo do colega diversas vezes. Em seguida, desceu do equipamento, pegou algo próximo ao corpo da vítima e jogou no chão.

O vídeo circula nas redes sociais. ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES!

Agora de manhã funcionário do SAAE de São Carlos mata colega de trabalho como retroescavadeira e fugiu com o veículo, ele ainda não foi localizado pic.twitter.com/tSAgAiu4Ib — Raziel conta oficial...... (@Razieldenys) March 23, 2023

O operador da retroescavadeira fugiu após o crime. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

