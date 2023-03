‘Ser humano que me ensinou a amar’, diz pai sobre miss morta em incêndio em São Paulo

O pai da miss paraibana Maya Nitão, morta após cair do sexto andar do prédio em que morava, no Itaim Bibi, em São Paulo, ao tentar escapar de um incêndio em seu apartamento no último sábado (25), falou sobre a filha e os sonhos que ela conseguiu realizar em vida.

“Foram 27 anos de alegria, 27 anos de um ser humano doce, 27 anos de um ser humano que me ensinou a amar”, disse Carlos César Nitão, segundo o portal de notícias “G1″.

Ele lembrou que a jovem queria ser reconhecida como uma representante da Paraíba em concursos de beleza, o que se tornou realidade. “O sonho dela era ser miss. E hoje ela está conhecida por Miss Sertão Paraibano.”

Algumas conquistas, porém, não tiveram tempo de acontecer. “O sonho dela era ser Miss Brasil e morar na França”, lamentou o pai.

A tragédia

Maya e seu irmão César dividiam apartamento em São Paulo há oito anos. Segundo o rapaz, a causa do incêndio foi um curto-circuito em um tomada perto do sofá. Ao notar o fogo, ele gritou para que Maya saísse do quarto. Ela, então, se pendurou na janela antes que as chamas chegassem ao quarto dela.

Testemunhas relataram ao pai que Maya não pulou, mas sim que ela caiu junto com a grade de proteção do apartamento.

O irmão conseguiu sair do apartamento e encontrou a irmã já caída. Ela sofreu parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu e veio a óbito.

