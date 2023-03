Quina volta a acumular e prêmio sobe para R$ 1,4 milhão; veja números sorteados

Quem apostou na Quina no sorteio de ontem e viu suas chances de botar as mãos no prêmio naufragar pode tentar a sorte novamente nesta terça-feira e levar para casa o acumulado de R$ 1,4 milhão.

Confira os números sorteados para a Quina nesta terça-feira:

01, 26, 48, 55, 63

Sem ganhadores

No sorteio de ontem, ninguém levou o prêmio principal para casa, mas 55 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 4.708,55.

Na faixa dos três acertos, 3.335 apostas ganharam, cada uma, R$ 73,95

Dupla Sena de Páscoa

As casas lotéricas já estão recebendo as apostas para a Dupla Sena de Páscoa, que vai ser sorteada no dia 8 de abril e promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 35 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica e a aposta simples custa R$ 2,50.