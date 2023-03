Professora que imobilizou autor de ataque em escola fala sobre tragédia: ‘Confusão de sentimentos’

A professora de Educação Física Cinthia Barbosa, que imobilizou o adolescente que atacou à faca docentes e alunos na Escola Estadual Thomazia Montoro, em São Paulo, falou sobre a tragédia nesta terça-feira (28) durante o velório da colega Elisabete Tenreiro, de 71 anos.

“É bastante difícil falar ainda assim porque acho que nesse momento as emoções estão bem afloradas. Então, eu vou me limitar a tudo isso que eu estou sentido agora, a me expressar ali dentro agora com meus colegas. Embora o momento não seja para isso, ou talvez seja porque é uma confusão de sentimentos, eu quero passar energia para os meus colegas, para família, para toda nossa comunidade escolar, também para todo um sistema de educação. Então, eu vou lá agora. É só amor”, disse ela, segundo o “G1″.

Câmeras de segurança da escola flagraram o momento em que Cinthia conteve o agressor. Na sequência, uma outra educadora retira a faca das mãos do garoto, evitando que mais pessoas ficassem feridas.

O ataque

O ataque à faca foi registrado ontem, por volta das 7h20. Elisabete Tenreiro teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo). Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos.

O agressor, aluno do oitavo ano, de 13 anos, foi contido pelos policiais. Em seu celular foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Tragédia anunciada

Uma antiga professora do estudante já havia feito há um mês uma denúncia à Polícia Civil sobre o “comportamento suspeito nas redes sociais” do adolescente.

Segundo publicou o “UOL”, a docente registrou boletim de ocorrência online em 28 de fevereiro, alegando que o aluno estava “postando vídeos comprometedores” nas redes sociais “portando arma de fogo e simulando ataques violentos”. Na época, o adolescente estudava na Escola Estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

A professora também afirmou que o aluno “encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp a alguns pais” que estavam se sentindo “acuados e amedrontados”.

Segundo o boletim de ocorrência, os pais do aluno haviam sido orientados pela direção escolar para que “providências cabíveis fossem tomadas”. Após ser registrado, o BO foi encaminhado para o 1º DP de Taboão da Serra.

O aluno foi transferido de escola no último dia 6.

