“Não tenho nada para falar para ela”: Daniel Cravinhos disse que história com Suzane von Richthofen acabou no dia do crime

Fora da cadeia desde 2018, quando obteve a liberdade condicional, Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane von Richthofen, agora usa o nome de Daniel Bento e trabalha como piloto e designer de motos.

Mais de duas décadas separam o atual Daniel Cravinhos daquele jovem apaixonado que planejou com a namorada o assassinato dos pais dela, em 2002, crime que o condenou a 39 anos de prisão, boa parte deles cumprido na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.

Em entrevista nesta segunda-feira ao jornalista Ulisses Campell, ele voltou a falar do crime e reafirmou que Suzane foi a mentora da ideia da execução da família. Ele, no entanto, disse que não tem mais nada para falar com [e sobre] ela. “Minha história com a Suzane acabou no dia 31 de outubro de 2002. Agora, ela é vítima de si mesma”, disse. A data marca o dia do assassinato do casal Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane.

Daniel disse que antes sentia muita raiva e magia da ex-namorada, que durante os autos do processo tentou jogar a responsabilidade intelectual dos crimes sobre os irmãos Daniel e Cristian. “No entanto, percebi que minha vida não andava para frente enquanto alimentava esses sentimentos negativos no coração. Sendo assim, se a encontrasse na rua, falaria “boa sorte na sua caminhada”. E mudaria de calçada”, garantiu Daniel, que hoje tem 42 anos.

LEIA TAMBÉM: Como é a vida de Suzane von Richthofen desde que deixou a cadeia?

Ele lamentou durante a entrevista tem envolvido seu irmão Cristian, que segundo era contra o crime e tentou “melar” o assassinato vários vezes, mas acabou participando da ação e foi preso juntamente com o casal por assassinato.

Passado vários anos de cadeia e pouco mais de cinco em regime aberto, ele confessou que ainda sonha com o casal Richthofen e que eles sempre desejam coisas boas para ele. Quando ainda estava preso, ele confessou que tinha pesadelos com eles, mas agora tudo mudou. “Outro dia sonhei com o Manfred e a Marísia me perdoando e apoiando meu recomeço”, afirmou.

Daniel disse que tem um sonho de se acertar com o irmão de Suzane, Andreas, e pedir desculpas. “O Andreas era meu irmão. Sonho com o dia em que terei um acerto de contas definitivo com ele. Ainda estou me preparando psicologicamente para procurá-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Nem sei se tenho essa coragem.”