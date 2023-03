Lotofácil 2774 paga R$ 1,5 milhão; confira o sorteio desta terça-feira

Apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas sorteadas podem levar pra casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados nesta terça-feira para a Lotofácil:

01, 02, 04, 06, 08, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Minas Gerais

Dois dos ganhadores da Lotofácil do sorteio desta segunda-feira fizeram suas apostas em cidades de Minas Gerais, uma em Governador Valadares e outra em Ipatinga. As duas outras apostas ganhadoras foram feitas pelo canal eletrônico da Caixa. Cada uma das apostas levou para casa R$ 383.468,92.

Cento e noventa apostas acertaram 14 números e ganharam, cada uma, R$ 1.692,73; na faixa dos treze acertos, 8.176 apostas ganharam R$ 25.

Dupla Sena de Páscoa

As casas lotéricas já estão recebendo as apostas para a Dupla Sena de Páscoa, que vai ser sorteada no dia 8 de abril e promete pagar ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio um prêmio de R$ 35 milhões.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica e a aposta simples custa R$ 2,50.