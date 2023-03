Jovem é morta e tem corpo queimado em lareira; namorado é suspeito e está foragido

Jovem é morta e tem corpo queimado em lareira no Rio Grande do Sul (Divulgação/Pixabay)

Um homem de 37 anos é suspeito de matar a namorada, de 20, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu na madrugada do último domingo (26).

Segundo a Polícia Civil, André Ávila, que está foragido, teria usado uma faca e espadas para matar Laila Vitória. Depois, ele queimou parcialmente o corpo da vítima em uma lareira. Os dois se conheceram pela internet.

Em nota, o advogado Jean Maicon Kruse, que representa André, ‘’informa que o defendido não praticou os atos a ele imputados na forma que vem sendo estampado em alguns veículos de imprensa local’'. A defesa acrescentou que ‘’nega com veemência que os fatos apurados nas investigações possuam motivações religiosas e ou que a jovem tenha sido mantida em cárcere privado’', segundo o “G1″.

Ritual?

André se apresenta nas redes sociais como ‘’Victor Samedi’'. Ele diz ser necromante e especialista em trabalhos de magia.

A delegada Cristiane Ramos, porém, afirma que o crime não tem relação com rituais religiosos. ‘’Embora a casa tenha toda aquela simbologia dessa religião, nós não verificamos nenhuma simbologia que nos leve a entender que é um tipo de ritual. O que a gente verifica é que estamos numa situação de violência de gênero relacionada ao ciúme, a uma relação que estava evoluindo com muitas brigas e muita agressividade’', disse, também segundo o “G1.

