Cate oferece mais de 700 vagas de emprego nesta semana; confira

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, está com mais de 700 vagas de emprego abertas em diversas áreas nesta semana.

Interessados podem se cadastrar até quarta-feira (29) pelo Portal Cate ou em um dos 27 postos da rede das 8h às 17h.

O maior número de vagas se concentra nos cargos de atendente de lanchonete, com 120 oportunidades disponíveis. Parte delas é destinada a pessoas de 18 a 25 anos, que já concluíram o Ensino Médio ou que estão cursando. Dez delas oferecem também parcerias com universidades para estudantes do Ensino Superior. Os salários variam de R$ 900 (com carga horária reduzida) a R$ 1.840. Em geral, não é necessário possuir nenhuma experiência profissional prévia.

Outro destaque são 50 vagas para motoristas de ônibus na Capital, com salário de R$ 3.441. Este processo dá preferência a candidatos da Zona Leste, sendo também necessário ter feito curso de transporte de passageiros e ter CNH na categoria D. Outros requisitos são Ensino Fundamental completo e comprovação de seis meses de experiência.

E tem mais...

Para auxiliar de logística, posição que não exige experiência, são ofertadas 20 oportunidades. Os contratados ficam responsáveis pela separação de mercadorias e auxiliam no recebimento de carga e descarga, recebendo R$ 1.455 por mês com escala de 6x1. É necessário ter o Ensino Médio completo.

Também há 90 vagas disponíveis para auxiliar de limpeza em diversas regiões da cidade. A remuneração vai de R$ 1.320 a R$ 2.060. Para se candidatar, é necessário ter pelo menos seis meses de experiência na função e Ensino Fundamental completo ou incompleto, a depender da vaga.

Para quem trabalha com carpintaria são mais de 20 postos abertos para atuar nas zonas Sul e Norte. As exigências são seis meses de experiência no mínimo e Ensino Fundamental incompleto, com salários a partir de R$ 2.283. A escala de trabalho é de 5x2, de segunda a quinta-feira das 7h às 17h e na sexta-feira das 7h às 16h. Para a função de encarregados de carpintaria, o salário chega a R$ 3.500.

Vale lembrar que, ao se candidatar para qualquer vaga, é necessário ter em mãos o RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

