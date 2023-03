Caso Dani Alves: ex-esposa visita o jogador na cadeia, mas nega boatos de que falaram sobre dinheiro

A modelo de Dani Alves, Joana Sanz, foi flagrada no último domingo deixando a penitenciária Brians 2, em Barcelona, onde esteve para visitar o jogador brasileiro, a segunda visita que faz ao ex-marido na cadeia desde que ele foi preso acusado de estupro.

Na saída, ela evitou falar com a imprensa, como de costume, mas isso não impediu que boatos corressem pelas redes sociais sobre os supostos motivos da visita. Segundo o programa espanhol “Y Ahora Sensoles”, Joana foi falar com o ex “sobre dinheiro”.

Já nesta terça, a modelo foi entrevistada pelo programa Ana Rosa e desmentiu os boatos de que estaria tentando chegar a um acordo financeiro com Dani Alves sobre a distribuição dos bens antes de assinarem o divórcio. “Não temos o que falar sobre dinheiro porque Dani e eu temos separação de bens”, disse a modelo.

Joana deixou claro durante o programa que segue com sua carreira e que nunca precisou do dinheiro de Alves. “Cada um sempre teve as suas coisas e os seus trabalhos. Nunca quis largar o meu emprego para viver do dele”, sublinhou Joana Sanz.

A situação financeira do jogador não foi revelada. Sabe-se que apesar de ter conquistado grande patrimônio, em função da acusação de estupro seu contrato com o time mexicano UNAM Pumas foi cancelado e o time ainda estaria cobrando judicialmente uma fortuna pela quebra de contrato.

LEIA TAMBÉM: Revelam a intenção de mensagens trocadas entre amigo de Dani Alves e prima de jovem que denunciou estupro

Enquanto isso, Joana continua com sua agenda em desfiles e nas últimas semanas tem falado a seus seguidores que seu trabalho a tem ajudado a superar esse difícil período que enfrenta.

Embora tente parecer forte e mostrar que está superando a prisão do ex-marido e a morte da mãe, na semana passada, em uma de suas últimas postagens no Instagram, a modelo aparece deitada e chorando. A sensação de que você está se afogando, que dói tanto que você não quer mais aquela dor interna, que precisa exteriorizá-la como uma ferida para curá-la... Mas não pode. “Tudo o que você pode fazer é lamentar, aceitar e superar”, disse.