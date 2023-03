Carreta bate em caminhão parado e pega fogo na rodovia Imigrantes

Uma carreta sem controle bateu em um caminhão próximo ao pedágio da rodovia Imigrantes, em São Bernardo, e pegou fogo, obrigando a Ecovias a interditar a posta na madrugada desta terça-feira.

O acidente ocorreu na altura do pedágio. Segundo testemunhas, a carreta atingiu um caminhão que estava parado e começou a pegar fogo. Os motoristas de ambos os veículos tiveram tempo de sair antes que o fogo aumentasse.

A Ecovias rapidamente acionou o Corpo de Bombeiros e o fogo foi controlado. As faixas 5 e 6 do pedágio tiveram que ser bloqueadas, provocando um grande congestionamento entre os km 30 e 32.

Ainda não se sabe o motivo do motorista da carreta ter perdido o controle do veículo, já que aquele trecho é de baixa velocidade e o outro veículo estava parado. Ninguém ficou ferido no acidente.

A rodovia foi liberada na parte da manhã desta terça-feira e o trânsito segue normal.