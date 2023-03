Após Suzane Richthofen voltar para faculdade, goleiro Bruno anuncia que será coach esportivo

Condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, em 2010, o goleiro Bruno Fernandes, atualmente com 38 anos, anunciou que começa um novo empreendimento, o de coach esportivo, cujo enfoque é o desenvolvimento esportivo dos atletas.

Bruno passou para o regime semiaberto em 2019 e desde então vem tentando voltar ao futebol profissional, mas as portas dos clubes continuam fechadas para ele por conta de seu passado. Este ano, ele obteve a liberdade condicional e cumprirá o restante de sua pena em liberdade.

Em 2020, quando foi acusado pelo desaparecimento de Eliza Samudio, com quem tinha um filho, Bruno atuava pelo Flamengo e era cotado inclusive para a Seleção Brasileira. Atualmente, em sua última tentativa de retornar ao gramado, o Orion Futebol Clube o chamou para jogar na várzea, mas a liga do campeonato vetou.

Em busca de novos horizontes, o jogador resolveu apostar no coaching como nova carreira e tem usado as redes sociais para divulgar a novidade. Para se preparar, ele fez um curso intensivo online.

Suzane aposta na Biomedicina

Outro caso famoso é o de Suzane Von Richthofen, que conseguiu em 2021 o direito de cumprir o restante da pena em liberdade e está cursando biomedicina em uma faculdade do interior de São Paulo.

Na faculdade, a administração da escola disse que não tem registrado nenhum incidente com ela até o momento e Suzane tem se mostrado bastante amigável e procura se enturmar com os demais alunos, mas de qualquer forma sua presença alterou a rotina da escola, que passou a operar as aulas com portas fechadas para afastar curiosos. A direção da faculdade também pediu a todos que evitem fotografá-la nas dependências da faculdade. Outra mudança registrada na escola é que as chamadas de alunos passaram a ser feitas às 22h. Isso correu porque Suzane tem que provar para a Justiça que está frequentando as aulas.