Após ataque em escola de SP, estudante de 15 anos tenta esfaquear colegas no Rio

Um dia após o ataque a uma escola em São Paulo, onde um adolescente de 13 anos atacou com uma faca professores e alunos, outro caso foi registrado no Rio de Janeiro.

Um aluno de 15 anos da escola municipal Manoel Cícero, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, tentou atacar seus colegas com uma faca e foi contido pelos funcionários da escola. Durante a tentativa de agressão, ele se feriu na cabeça, mas sem gravidade, e foi levado ao hospital local.

O menor foi apreendido em flagrante e a polícia civil vai instaurar inquérito para apurar os motivos do crime. Os demais estudantes da escola foram liberados com acompanhamento dos responsáveis.

ATAQUE EM SP

O ataque em São Paulo aconteceu nesta segunda-feira na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, onde quatro professores e um aluno foram esfaqueados. Uma das docentes morreu.

A vítima fatal é Elisabete Tenreiro, de 71 anos. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo).

O responsável pelo ataque é um estudante do oitavo ano que, segundo fontes, tinha prometido atacar professores e alunos de sua sala porque era vítima de bullying.

Segundo a polícia, no celular do suspeito foram encontradas informações de ataques cometidos em outras escolas do país, indicando que o jovem já estaria planejando o crime que cometeria contra seus colegas de sala.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio por meio das redes sociais: “Não tenho palavras para expressar a minha tristeza”, escreveu. Já o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), disse se tratar de “uma tragédia que nos deixa sem palavras”.