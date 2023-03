Abertas inscrições para Clube Escola com aulas gratuitas de atividades esportivas em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para o Clube Escola, programa que oferece a crianças e adolescentes atividades físicas e esportivas organizadas e orientadas por meio de aulas regulares no contra turno escolar.

Na primeira etapa, serão oferecidas aulas de futebol de campo e esportes de areia, como futevôlei, beach vôlei, beach tênis e beach soccer.

O programa, que conta com parceria com o Instituto Futuros Craques, terá início no dia 3 de abril. As inscrições devem ser feitas neste link.

A expectativa é que mais de três mil crianças sejam atendidas em diversos Centros Esportivos na cidade de São Paulo.

Atualmente, o Clube Escola está disponível nos seguintes centros esportivos:

Zona Norte

Centro Esportivo Vila Maria - Thomaz Mazzoni

Centro Esportivo Jardim São Paulo - Alfredo Inácio Trindade

Centro Esportivo Barra Funda - Raul Tabajara

Centro Esportivo Freguesia do Ó - Aurélio de Campos

Centro Esportivo Vila Brasilândia - Oswaldo Brandão

Centro Esportivo Perus

Zona Sul

Centro Esportivo Aclimação - Estádio Municipal Jack Marin

Centro Esportivo Vila Guarani - Riyuso Ogawa

Zona Leste

Centro Esportivo Vila Alpina - Arthur Friedenreich

Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador - CERET

Centro Esportivo Tatuapé - Brigadeiro Eduardo Gomes

Centro Esportivo Mooca - Salim Farah Maluf

Centro Esportivo Ermelino Matarazzo

Centro Esportivo Sapopemba - Teotônio Vilela

Zona Oeste

Centro Esportivo Butantã - Solange Nunes Bibas

