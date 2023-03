Sabor de pizza errado acaba em violência no litoral de São Paulo

Um cliente de uma pizzaria em Mongaguá, no litoral de São Paulo, atirou contra um garçom por conta do sabor errado de uma pizza que lhe foi servida.

A confusão aconteceu na Avenida Marina, no Centro da cidade. Os tiros atingiram a virilha e a lombar da vítima, de 26 anos, que foi socorrida por testemunhas e levada à unidade de saúde. As informações são do “G1″.

O atirador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal. A cena foi gravada por câmeras de segurança obtidas pela reportagem do portal de notícias.

Como tudo aconteceu

O autor dos disparos e sus esposa teriam pedido um sabor de pizza, mas, ao ser servido, o homem informou ao garçom que aquele não era o sabor que ele havia solicitado. Uma discussão entre o cliente e alguns funcionários teria, então, começado, e o cliente efetuou alguns disparos na direção dos funcionários.

Na gravação a qual o “G1″ teve acesso, é possível ver quando o cliente e um funcionário saem da pizzaria trocando agressões. Logo aparecem mais dois homens e uma mulher, que tentam separar a briga.

Outro homem aparece correndo e acerta um soco no rosto do cliente. Poucos segundos depois, inicia-se uma correria no local por conta do barulho dos tiros.

A PM (Polícia Militar) informou que, além do autor dos disparos, foram apreendidos o revólver dele, dez munições intactas e um canivete.

