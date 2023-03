Revelam a intenção de mensagens trocadas entre amigo de Dani Alves e prima de jovem que denunciou estupro

Daniel Alves, jogador de futebol conhecido como Dani Alves, continua preso enquanto as investigações sobre um caso de estupro no banheiro de uma boate em Barcelona, na Espanha, tem mais detalhes revelados.

De acordo com o portal Marca, um programa espanhol revelou um trecho de uma conversa por mensagens de aplicativo entre Bruno, amigo do ex-jogador do Barcelona que estava no dia do suposto crime e uma prima da jovem de 23 anos que denunciou a violência sexual em 31 de dezembro de 2022.

Mayka Navarro, jornalista e colaboradora do espaço Telecinco, mostrou ao público algumas mensagens enviadas pelo Instagram de ambos no dia seguinte aos acontecimentos.

“Vamos ser irmãos. Minha casa é em... Não estou sempre, mas estou disponível para o que você precisa. Gostei da sua irmã e de você como pessoas. Estou sempre pronto para encontrar bons amigos”, Bruno escreve a familiar da vítima.

A mensagem é respondida cordialmente por ela: “Muito obrigado e o mesmo. Feliz Ano Novo”, devolve.

Para a jornalista, as autoridades interpretam o diálogo de diversas maneiras no momento, mas a equipe jurídica do brasileiro defende que são mensagens normais e que ocorreram quando já se sabia o ocorrido no local na noite anterior.

“O que o chef brasileiro fez foi entrar em contato com elas para estabelecer um relacionamento e identificar se em algum momento elas pretendiam fazer uma denúncia”, disse Mayka, parecendo se referir ao argumento de quem acusa Dani Alves.

No último domingo, Joana Sanz, ex-esposa de Alves que anunciou o divórcio publicamente, o visitou na prisão para tratar dos assuntos relacionados a separação.

