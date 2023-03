Quina retorna nesta segunda-feira com prêmio de R$ 604 mil

Após pagar um prêmio milionário no sorteio de sábado, a Quina retoma nesta segunda-feira (27) seu sorteio diário e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 604 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira:

25, 27, 49, 54, 75

Sorteio de sábado

Após vários sorteios com prêmio acumulado, a Quina finalmente saiu neste sábado para dois apostadores, um de Vila Velha, no Espírito Santo, e outro de Campo Mourão, no Paraná.

Cada um deles levou para casa R$ 7.994.871,13. Na faixa dos quatro acertos, 181 apostas ganharam, cada uma, R$ 3.729,64. Na faixa dos três acertos, 10.522 apostas levaram R$ 61,10 cada.

Super Sete paga R$ 3,6 milhões; confira

Apostadores que acertarem as seis dezenas da Super Sete nesta segunda-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,6 milhões. Confira os números sorteados

7, 1, 7, 5, 3, 6, 6