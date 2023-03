Quem era a professora que morreu no ataque à faca em escola de São Paulo?

A professora morta durante o ataque à faca na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, nesta segunda-feira (27) é Elisabete Tenreiro, de 71 anos.

Elisabete teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo). Ela era professora de Ciências e trabalhava na unidade desde o começo deste ano.

Conhecida pelos alunos e colegas como Beth, ela postava nas redes sociais fotos com sua família e dicas de conteúdo pedagógico

Segundo uma das filhas, Elisabete tinha a educação como missão. “Ela era uma pessoa dedicada a lecionar, como propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão, em um país com tanta falta de educação, se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde ela passou”, disse ao “G1″.

A professora também trabalhou no Instituto Adolfo Lutz.

O ataque à faca

O caso foi registrado por volta das 7h20. Outras três educadoras e um aluno ficaram feridos. A polícia havia informado, a princípio, que dois alunos tinham sido machucados. Um deles, contudo, foi socorrido em estado de choque, sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço.

O suspeito, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais. No celular dele, foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Segundo fontes ligadas às investigações, o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos da sua sala porque era alvo de bullying.

O caso foi registrado no 34° DP.

