Proprietária de clínica odontológica de luxo é denunciada por assédio moral e sexual; veja relatos de ex-funcionários

A cirurgiã-dentista Larissa Bressan foi denunciada por ex-funcionários de sua clínica odontológica de luxo em São Paulo por assédio moral e sexual. Segundo eles, a proprietária obrigava os subordinados a tirarem a roupa na frente de colegas e ela própria se despia no meio do expediente.

O caso veio à tona após reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, no último domingo (26), reproduzida pelo “G1″. O programa ouviu 11 ex-funcionários da Hiss Clinical. Todos relataram os mesmos toques inapropriados e constrangimento sexual.

“Ela abaixava as calças, mostrava as partes dela íntimas. E ela passava a mão, fazia as pessoas cheirarem”, relatou uma ex-funcionária. “Com os pacientes, ela era a doutora perfeita. Mas, por trás daquelas paredes com os funcionários, era totalmente diferente”, disse outro ex-empregado.

Os denunciantes disseram ainda que eram obrigados a participar de reuniões em que Larissa gritava e os ameaçava.

Dois ex-funcionários entraram na Justiça trabalhista contra Larissa na semana passada.

O que diz a defesa

A dentista nega as acusações. Sua defesa afirmou, em nota, que “em 11 anos de consultório, nunca houve notícia a respeito dos fatos” narrados na reportagem nem “qualquer reclamação formal”, que “em nenhum momento esses funcionários a procuraram para uma conversa”.

Ainda segundo a defesa de Larissa, “os ataques à honra da cirurgiã-dentista começaram após a demissão de um funcionário” e que ela é alvo de uma “campanha de discurso de ódio”.

