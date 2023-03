Projeto-piloto prevê atendimento às grávidas e bebês do sistema prisional de São Paulo; saiba mais

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) implantou um novo protocolo de atendimento às gestantes, puérperas e bebês do sistema prisional de São Paulo. O projeto-piloto prevê atenção padronizada no trato do pré-natal até o sexto mês de vida da criança, com foco na saúde de mães e filhos.

O protocolo prevê acompanhamento e prevenção de doenças e comorbidades, na transmissibilidade de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e demais cuidados que couberem ao período gestacional e pós-parto.

A ação irá estabelecer linhas de cuidado com gestantes, puérperas e bebês da Região Metropolitana de São Paulo, criando fluxos de atendimento. O objetivo é a realização de 100% dos exames pré-natais pela UBS (Unidade Básica de Saúde) referenciada no território das unidades prisionais femininas atendidas, possibilitando a inserção das mulheres na Rede “Mãe Paulistana”, além de proporcionar atendimento aos neonatos e bebês com até seis meses de vida na mesma unidade.

Balanço

Até fevereiro deste ano, 14 gestantes, oito puérperas e oito bebês estavam em acompanhamento, passando por atendimentos periódicos conforme orientação médica. Os números podem apresentar variação por diversas circunstâncias como progressão de pena, transferências, realização de partos, entre outros.