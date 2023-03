Professora morre após ataque à faca em escola estadual de São Paulo; veja o que se sabe até agora

Quatro professoras e um aluno foram esfaqueados por um adolescente nesta segunda-feira (27) na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo. Uma das docentes morreu.

A vítima fatal é Elisabete Tenreiro, de 71 anos. Ela teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o episódio por meio das redes sociais: “Não tenho palavras para expressar a minha tristeza”, escreveu. Já o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), disse se tratar de “uma tragédia que nos deixa sem palavras”.

O ataque

O caso foi registrado por volta das 7h20. A polícia havia informado, a princípio, que dois alunos tinham sido feridos. Um deles, contudo, foi socorrido em estado de choque, sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço.

O suspeito, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais. No celular dele, foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Segundo fontes ligadas às investigações, o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos da sua sala porque era alvo de bullying.

O caso está sendo registrado no 34° DP.

LEIA TAMBÉM: