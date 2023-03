Miss tenta escapar de incêndio e morre ao cair do sexto andar; ‘foi muito rápido’, diz pai

Maya Nitão, Miss Sertão Paraibano, de 26 anos, morreu após cair do sexto andar do prédio em que morava, no Itaim Bibi, em São Paulo, ao tentar escapar de um incêndio em seu apartamento no último sábado (25).

O pai da jovem, César Nitão, falou ao “UOL” sobre a tragédia. “Foi muito rápido, três minutos”, disse. Ele ouviu o relato de seu filho caçula, de 23 anos, que também morava no local.

O que aconteceu

O irmão da miss teria dito que a causa do incêndio foi um curto-circuito em um tomada perto do sofá. Ao notar o fogo, o jovem gritou para que Maya saísse do quarto. Ela, então, se pendurou na janela antes que as chamas chegassem ao quarto dela.

Segundo a reportagem, testemunhas relataram ao pai que Maya não pulou, mas sim que ela caiu junto com a grade de proteção do apartamento.

O irmão conseguiu sair do apartamento e encontrou a irmã já caída. Ela sofreu parada cardiorrespiratória, chegou a ser levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu e veio a óbito.

A polícia ainda não deu informações sobre a perícia.

