Lotofácil 2773: confira os números do sorteio desta segunda-feira

O concurso 2773 da Lotofácil vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa um prêmio de R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados nesta segunda-feira para a Lotofácil:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Uruaçu e Vassouras

Dois apostadores acertaram as quinze dezenas no sorteio do sábado, um da cidade de Uruaçu, em Goiás, e Vassouras, no Rio de Janeiro. Cada um deles levou pra casa R$ 632.302,59.

Na faixa dos 14 acertos, 315 apostas levaram R$ 1.202,53; por fim, 10.115 apostas fizeram 13 números e cada um deles ganhou R$ 25,00.

Super Sete paga R$ 3,6 milhões; confira

Apostadores que acertarem as seis dezenas da Super Sete nesta segunda-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 3,6 milhões. Confira os números sorteados:

7, 1, 7, 5, 3, 6, 6