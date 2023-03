Jovem que acredita ser Madeleine McCann irá processar mulher que diz ser sua mãe

Julia Wendell, a jovem que acredita ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, declarou que irá processar a mulher que alega ser sua mãe biológica.

De acordo com o The Jerusalem Post, a polonesa de 21 anos, juntamente com sua assessora Fia Johansson, devem entrar com uma ação por difamação depois que a suposta “familiar” declarou que publicamente que ela tinha problemas de saúde mental e pediu que ela parasse com suas “mentiras e manipulação”.

“Seja o que for que ela disse, como ela está doente, ela tem um problema de saúde mental, ela precisa ir ao hospital. Então, essa é a difamação. (...) Não temos outra escolha [além] de tomar medidas legais quando tomamos a decisão de prosseguir com a investigação”, explicou Fia.

A investigadora particular ainda acrescentou que a investigação para determinar quem Julia realmente é continua, assim como a busca por respostas sobre quem é a sua família polonesa e o que eles podem esconder.

Julia no momento aguarda testes de DNA que devem determinar sua ascendência. Foi relatado anteriormente que a família que a criou se recusou a participar de um teste de DNA para provar sua relação.

