Cliente incendiado por frentista dá detalhes sobre o caso: ‘Meu desespero era de não deixar pegar no rosto’

O promotor de vendas Caio Murilo Lopes dos Santos deu detalhes sobre o caso envolvendo o frentista Paulo Sérgio Esperanceta ao “Fantástico”, da TV Globo. O funcionário do posto incendiou o cliente em Curitiba, no Paraná.

“O meu desespero era de não deixar pegar no rosto. Por isso tirar a camisa, por isso tentar apagar o fogo com a mão e tirar a calça, até que veio o rapaz e apagou com o extintor”, contou Caio.

Douglas de Araújo, que trabalha há oito anos no posto, também falou ao “Fantástico”. “Foi tudo muito rápido, sabe? Quando eu vi que ele jogou mesmo o combustível, eu já corri para tentar impedir que ele acendesse, que ele inflamasse o combustível. Quando eu escutei o som que acendeu, o combustível inflamou, eu peguei o extintor”, disse.

Caio sofreu queimaduras de 2º e 3º graus e 30% da superfície corporal queimada e deve ficar internado cerca de um mês. Ele vai precisar de acompanhamento ambulatorial durante um ano para manejo de eventuais sequelas.

Já Paulo está em prisão preventiva. Ele deve ser indiciado por tentativa de homicídio qualificado com emprego de fogo e por motivo fútil. Sua defesa contestou a prisão preventiva dizendo que ela não é imprescindível para as investigações.

Relembre o caso

Imagens gravadas pelas câmeras de segurança do posto de combustível registraram o exato momento em que Paulo bota fogo no cliente.

O frentista e Caio discutiam enquanto o carro era abastecido. Completamente fora de si, Paulo tira o bico da bomba do carro e molha Caio com gasolina, correndo em seguida para atear fogo no corpo do rapaz usando um isqueiro.

O vídeo, cujas imagens são extremamente fortes, mostra Caio correndo desesperado tentando apagar as chamar enquanto funcionários do posto pegam o extintor para apagar as chamas.

Confira a gravação (atenção, as imagens são fortes):

🚨 Veja:

Frentista joga gasolina e ateia fogo em cliente após discussão em posto de Curitiba pic.twitter.com/MHtavaUXCy — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 19, 2023

