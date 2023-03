Aluno esfaqueia professoras e colega em São Paulo; ataque teria sido planejado

Pelos menos três professoras e um estudante foram esfaqueados na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27). O suspeito - um adolescente - foi apreendido.

O caso foi registrado por volta das 7h20. A polícia havia informado, a princípio, que dois alunos tinham sido feridos. Um deles, contudo, foi socorrido em estado de choque, sem ferimentos. A outra criança sofreu um corte no braço.

Quanto às professoras, uma delas foi levada para o Hospital das Clínicas e o outra para o Hospital Bandeirantes. A terceira teve uma parada cardiorrespiratória e foi socorrido pelo Helicóptero Águia, da PM (Polícia Militar).

Bullying

O suspeito, um aluno do oitavo ano, foi contido pelos policiais. No celular dele, foram encontradas informações de ataques em outras escolas no País, o que indica que o crime foi planejado.

Segundo fontes ligadas às investigações, o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos da sua sala porque era alvo de bullying.

