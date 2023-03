“Vou cortar seu saquinho”: adolescentes são ameaçados com faca em supermercado

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o momento em que o gerente de um supermercado encurrala dois menores, um de 11 e outro de 13 anos, em um supermercado de Caxias do Sul e os ameaça com uma faca na mão. O motivo seria a suspeita de que eles estavam furtando o estabelecimento.

Pelo vídeo, é possível ver os dois menores sentados no chão e cercados por dois funcionários. Um deles é o gerente que grita com os adolescentes e pergunta há quando tempo eles estão roubando mercadoria no local. Um dos meninos diz que não está roubando nada, então ele, com a faca na mão, o ameaça. “Eu vou cortar seu saquinho fora.”

A Polícia Civil investiga o dono de um mercado de Caxias do Sul, que ameaçou e agrediu duas crianças dentro do seu estabelecimento.



Em certo momento, o homem ordena que o menino mais novo lamba o chão para limpar. Aparentemente, a criança urinou na calça. pic.twitter.com/mRGTK45dXG — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) March 23, 2023

Em seguida ele grita com os menores. “Que tu não fez nada! Eu te corto agora!”, disse. Em seguida ele manda os meninos limparem a sujeira do local. “Lambe isso aí que eu não quero sujeira aí, rapa! Vai limpar tudo isso aí!”, disse. Em determinado momento da agressão, ele seguro o cabelo de uma das crianças e aproxima a faca do seu rosto, enquanto grita com ele.

As imagens foram gravadas em 11 de março e por meio de uma denúncia anônima chegaram à polícia, que investiga o caso. A delegada que investiga o caso disse que não foi registrada nenhuma ocorrência de furto ou roubo no mercado naquele dia. “Eles optaram por ter aquela atitude ali presente no vídeo’', afirma a delegada Thalita Giacometti Andrich.

A polícia já ouviu o gerente do mercado e os meninos envolvidos, além dos pais das crianças, e o trabalhador do mercado pode ter que responder a crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente por violar o direito dos menores, já que não acionou a polícia para abrir um ato infracional, como manda a lei, e resolveu fazer justiça por contra própria.