Lollapalooza se envolve em polêmica relacionada a trabalho análogo à escravidão; 5 pessoas foram resgatadas

Festival Lollapalooza é flagrado com trabalhadores em situação análoga à escravidão (Ministério do Trabalho e Emprego)

Cinco trabalhadores do festival Lollapalooza, que começa nesta sexta-feira (24), em São Paulo, foram resgatados de atividades análogas a escravidão na última terça (21). Os funcionários prestavam serviços para a empresa Yellow Stripe, uma terceirizada contratada pela Time 4 Fun, que organiza o evento no Brasil.

Ao site “Repórter Brasil”, um dos resgatados disse que eles trabalhavam como carregadores de bebidas em jornadas de 12 horas diárias. “Depois de levar engradados e caixas pra lá e pra cá, a gente ainda era obrigado pela chefia a ficar na tenda de depósito, dormindo em cima de papelão e dos paletes, para vigiar a carga”.

Segundo a reportagem, os funcionários atuavam sem os devidos registros trabalhistas, como manda a lei. “Com idade entre 22 e 29 anos, eles não tinham dignidade alguma, dormiam dentro de uma tenda de lona aberta e se acomodavam no chão. Não recebiam papel higiênico, colchão, equipamento de proteção, nada”, afirmou Rafael Brisque Neiva, auditor fiscal do Trabalho que participou da operação de resgate, feita pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Após o resgate, as empresas foram obrigadas a ressarcir cada um dos trabalhadores em aproximadamente R$ 10 mil pelos salários devidos, verbas rescisórias e horas extras. O valor ainda pode aumentar.

Posicionamento

O Lollapalooza informou, ainda ao site “Repórter Brasil”, que mais de 9 mil pessoas trabalham no local do evento e que a prioridade é garantir “as devidas condições de trabalho”. Em comunicado, disse que “é terminantemente proibido pela T4F” que trabalhadores durmam no local, fato que fez com que fosse encerrada “imediatamente a relação jurídica estabelecida com a Yellow Stripe”. “A T4F considera este um fato isolado, o repudia veementemente e seguirá com uma postura forte diante de qualquer descumprimento de regras pelas empresas terceirizadas”.

A Yellow Stripe informou, por sua vez, que “cumpriu as determinações do Ministério do Trabalho, sendo que os empregados em questão foram devidamente contratados e remunerados”.

LEIA TAMBÉM: