Homem esfaqueia os próprios pais, bota fogo em apartamento e tem morte trágica; entenda

Um homem é acusado de ter esfaqueado os pais e botado fogo no apartamento localizado em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, no Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira (23). Na sequência, ele caiu do quarto andar do prédio e morreu.

O caso aconteceu na esquina das ruas Ator Paulo Gustavo e Pereira da Silva, por volta de 20h10.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado e as duas pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As identidades dos feridos e do acusado não foram reveladas.

E por falar em fogo...

No sábado passado (18), um cliente foi incendiado pelo frentista de um posto em Curitiba, no Paraná. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança registraram o momento.

O frentista Paulo Sérgio Esperançeta e o cliente Caio Murilo Lopes dos Santos aparecem nas imagens discutindo enquanto o carro é abastecido. Completamente fora de si, Paulo tira o bico da bomba do carro e molha Caio com gasolina, correndo em seguida para atear fogo no corpo do rapaz usando um isqueiro.

O vídeo, cujas imagens são extremamente fortes, mostra Caio correndo desesperado tentando apagar as chamar enquanto funcionários do posto pegam o extintor para apagar as chamas.

