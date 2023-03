Delegado diz que ‘excesso’ comprova homicídio intencional em caso envolvendo retroescavadeira em SP

Homem atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira (Reprodução/Twitter)

A Polícia Civil instaurou um inquérito e pediu a prisão temporária do suspeito de matar o colega de trabalho com uma retroescavadeira em São Carlos, no interior de São Paulo. O crime foi gravado por câmera de segurança e foi parar nas redes sociais, chocando os usuários pelo nível de crueldade.

“O advogado alegou uma possível legítima defesa por ele estar sendo ameaçado, mas o excesso comprova que foi intencional o homicídio”, disse o delegado Caio Gobato em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo. A declaração foi reproduzida pelo “G1″.

O homicídio aconteceu na última quarta-feira (22). Autor e vítima trabalhavam no Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e já tinham brigado em 2014. Outras discussões aconteceram, inclusive com uso de canivetes, segundo funcionários da autarquia.

O crime

Iébel Garcia Silva, de 41 anos, dirigia uma moto quando o condutor da retroescavadeira, Milton César Magalhães, de 44 anos, avançou com o maquinário em direção a ele. A moto foi derrubada e a vítima, pressionada contra um carro.

Milton não parou e usou a retroescavadeira para pressionar e arrastar o corpo do colega diversas vezes. Em seguida, desceu do maquinário, pegou algo próximo ao corpo da vítima e jogou no chão.

O vídeo circula nas redes sociais. ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES!

Agora de manhã funcionário do SAAE de São Carlos mata colega de trabalho como retroescavadeira e fugiu com o veículo, ele ainda não foi localizado pic.twitter.com/tSAgAiu4Ib — Raziel conta oficial...... (@Razieldenys) March 23, 2023

O operador da retroescavadeira fugiu após o crime. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de São Carlos.

