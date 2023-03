Caso Dani Alves: presença do atleta criou negócio paralelo na prisão de Barcelona

Desde que o atleta brasileiro Dani Alves foi encarcerado em Brians 2, a rotina dos detentos do presídio em Barcelona sofreu algumas alterações que interferem inclusive nos ‘negócios internos’ comuns em todas as cadeias, segundo o jornal espanhol La Marca.

Dani Alves foi preso em janeiro acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos em dezembro do ano passado, em um banheiro da boate Sutton. Desde então, sua defesa tem tentado conseguir que ele aguarde o julgamento em liberdade, mas por enquanto as tentativas falharam.

A presença do lateral brasileiro na cadeia de Barcelona foi bem digerida pelos demais presos, que viram o negócio futebol ganhar status também atrás das grades. Desde que entrou no presídio, Dani Alves tem jogado futebol com os presos e incentivado a todos a criarem uma liga interna de futebol entre presos. Com isso, a procura por roupas esportivas entre os presos quadruplicou.

Mas a principal fonte de renda na Brians 2 agora é o ‘tráfico’ de camisas do Barcelona autografadas por Dani Alves. O negócio cresceu tanto que um preso recebeu autorização de transitar por toda penitenciária para recolher a camisa do time catalão e encaminhá-los para que o atleta a autografe. Os pedidos vêm de todas as partes, de presos, famílias, amigos do lado de fora da prisão.

E como todo bom negócio, uma camisa oficial do Barcelona autografada pelo lateral Dani Alves também tem um preço. Como o dinheiro não tem muito valor dentro de Brians 2, o autógrafo é pago na forma de tabaco (cigarros) ou produtos disponíveis na cantina do presídio. Não há qualquer informação de que o jogador se beneficie desse esquema. Para ele, é mais uma questão de ‘boa vizinhança’ do que qualquer outra coisa.

E como ainda aguarda a divulgação da data de seu julgamento preso, o que pode demorar até um ano e meio, segundo estimativas da justiça espanhola, não é um marketing ruim garantir uma boa convivência no sistema carcerário para quem responde por agressão sexual.