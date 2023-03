Lotofácil 2770 paga R$ 5 milhões: veja os números sorteados nesta quinta-feira

O apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas para o concurso 2770 da Lotofácil pode levar para casa um prêmio de até R$ 5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta quinta-feira:

02, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23

Cinco sortudos

Cinco apostadores sortudos levaram o prêmio de ontem da loteria. Cada um deles colocou no bolso R$ 268.049,65. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Goiânia (GO), Lagoa Santa (MG), Cerro Grande do Sul (RS), Porto Alegre (RS) e a quinta e última foi feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,3 milhão

O sorteio da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira um prêmio de R$ 1,3 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da loteria. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$

Veja as dezenas sorteadas para a Dupla Sena:

1º Sorteio

03, 10, 17, 30, 37, 48

2º Sorteio

15, 22, 23, 32, 40, 46