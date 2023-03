Greve do Metrô de São Paulo paralisa quatro linhas; rodízio na cidade é suspenso

Greve do Metrô de São Paulo paralisa quatro linhas (Divulgação/ Governo de São Paulo)

Uma greve paralisa quatro linhas do Metrô de São Paulo nesta quinta-feira (23): 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata.

O rodízio municipal de veículos foi suspenso.

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) estão circulando, mas as transferências para as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô estão fechada.

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) informou que as linhas operam normalmente e que vai reforçar principalmente aquelas integradas ao Metrô e à CPTM.

Motivo da greve

Os metroviários exigem o pagamento de direitos, o fim das terceirizações e a abertura de concurso público devido ao quadro defasado de funcionários, informou o Sindicato dos Metroviários.

Na quarta-feira (22), o sindicato esteve com representantes da empresa em uma reunião de conciliação mediada pelo TRT (Tribunal Regional do Trabalho) de São Paulo, mas não houve acordo.

Em nota, o Metrô disse “não há justificativa para que o Sindicato dos Metroviários declare greve reivindicando o que já vem sendo cumprido pela empresa”.

A empresa disse ainda que a realidade econômica da companhia “não possibilita o pagamento de abono salarial neste momento”. Segundo o Metrô, houve “significativas quedas de arrecadação pela pandemia” e o retorno total da demanda de passageiros ainda não aconteceu.

