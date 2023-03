Estuprador de moradora de rua é encontrado amarrado em poste no DF

Um homem acusado de estuprar uma moradora de rua desacordada em Ceilândia, no Distrito Federal, foi encontrado pela polícia amarrado a um poste nesta quarta-feira, quando supostamente voltou ai local para praticar outro crime. A notícia é do G1.

O estupro foi gravado por câmeras de segurança. A vítima, uma mulher sem-teto, estava desacordada em uma calçada quando o suspeito se aproximou e abusou sexualmente dela.

Um morador de rua cadeirante que estava no local disse que tentou impedir o estupro, mas foi ameaçado pelo acusado e não pode fazer nada. Ele contou à polícia que a mulher estava inconsciente e após o crime ela foi socorrida pelo Samu e levada ao hospital para ser examinada e medicada.

Um dia após o crime, a polícia foi novamente acionada por moradores de rua que reconhecerem o criminoso no mesmo local do dia anterior, mas quando chegou o suposto estuprador já tinha sido dominado pelos moradores de rua da região e amarrado a um poste.

De acordo com a polícia o criminoso disse que estava bêbado e não se lembrava do estupro cometido no dia anterior, mas a vítima e as testemunhas que estavam no local o reconheceram.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento a Mulher II, de Ceilândia, e vai responder por estupro e outros crimes relacionados ao abuso sexual.

ESTUPRO EM CASAMENTO

Uma jovem de 21 anos passou mal durante uma festa de casamento em Itapevi, em São Paulo, e foi descansar em um dos cômodos reservados da casa dos noivos e, segundo relatou à polícia, dois homens aproveitaram que ela estava inconsciente para estuprá-la.

Além do estupro, ela ainda foi agredida pela mãe do noivo que, segundo a polícia, não percebeu que ela estava desacordada e que não havia consentido com o ato sexual.