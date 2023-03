“Ele é pedófilo”: motorista é encontrado morto com bilhete explicando crime

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto dentro de seu carro no bairro Morada de Bosque, em Sorriso, região norte de Mato Grosso, mas o que chamou a atenção dos policiais foi um bilhete deixado pelo assassino ‘esclarecendo’ os motivos do crime.

Foram outros motoristas de aplicativo que encontraram corpo e acionaram a polícia, que identificou que o homem tinha várias perfurações de bala por todo o corpo.

Segundo a polícia, junto com o corpo havia uma carta escrita à mão deixada no banco do motorista informando que aquele era um crime de vingança, e que a vítima era um pedófilo.

A nota não estava assinada, mas dizia o seguinte:

Bilhete deixado pelo criminoso junto ao corpo (Divulgação/PMMT)

“Motivo da morte: ele é pedófilo, abusou da minha filha sexualmente e gente assim merece morrer, como aconteceu com ele. Agora vai abusar de menina de menor no inferno.”

A perícia técnica da polícia foi acionada para tentar descobrir alguma pista que leve ao criminoso. Por enquanto a polícia ainda não tem suspeitos. Não há informação se o motorista morto tinha passagem pela polícia por algum crime sexual.

O próximo passo dos investigadores é entrevistar amigos, parentes e conhecidos para descobrir quem era a garota menor supostamente estuprada por ele e assim chegar ao pai dela.

