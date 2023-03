Caso de motorista que atropelou e matou menino de 3 finalmente tem desfecho; veja o que a Justiça decidiu

Após mais de 3 anos de trâmites processuais, a Justiça de Curitiba decidiu pela condenação do motorista Bruno Alisson Batista Ventura, que atropelou e matou Marcelo Henrique Marques, que na época tinha 3 anos.

Durante seu discurso, o juiz Daniel Avelar reforçou que a pena de Bruno foi aumentada devido a alguns agravantes: “Considero o acusado multireincidente, por isso a pena deve ser aumentada além do mínimo. Ao todo, 9 anos de reclusão, regime inicial fechado, sem possibilidade de benefício ou substituição de pena. Denego o recurso em liberdade, considerando que já cumpriu grande parte, mas existem outras condenações”.

Motorista assumiu o risco de matar criança

Avelar ainda ressaltou que, com base na análise das provas, os jurados entenderam que Ventura assumiu o risco de matar o menor uma vez que conduzia o veículo com capacidade alterada, sem habilitação e com velocidade acima do permitido.

Por sua vez, Jeffrey Chiquini, advogado que representa a família do menino Marcelo, ressaltou que acredita que a decisão da Justiça tenha sido a adequada e a medida com base no crime cometido:

“O conselho de sentença resgatou o respeito à Justiça […]. Entenderam que fato como este deve ter uma reprimenda a altura. A soma de estar sem carteira, na contramão, embriagado, com veículo pizera, são fatores essenciais a assunção do risco. Julgamos hoje um crime de homicídio e não um mero acidente”, afirmou o defensor.

