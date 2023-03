Acumulada, Quina vai pagar R$ 13 milhões nesta quinta-feira; confira

Há várias semanas nenhum apostador consegue meter a mão na bolada da Quina e para o sorteio desta quinta-feira, quem tiver a sorte de acertar os cinco números mágicos, pode levar para casa R$ 13 milhões.

Confira as dezenas sorteadas para a Quina nesta quinta-feira:

15, 27, 29, 33, 60

LEIA TAMBÉM: Lotofácil 2770 paga R$ 5 milhões: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Ainda acumulada

No sorteio desta quarta, ninguém levou o prêmio principal. Cento e cinquenta e seis apostas chegaram perto, acertando a quadra, e ganharam, cada uma delas, R$ 3.719,86

Na faixa do terno, 8.099 apostas faturaram prêmios individuais de R$ 68,23.

Dupla Sena tem prêmio de R$ 1,3 milhão

O sorteio da Dupla Sena vai pagar nesta quinta-feira um prêmio de R$ 1,3 milhão para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro sorteio da loteria. No segundo sorteio, o prêmio estimado é de R$ 45,5 mil.

Veja as dezenas sorteadas para a Dupla Sena:

1º Sorteio

03, 10, 17, 30, 37, 48

2º Sorteio

15, 22, 23, 32, 40, 46