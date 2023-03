São Paulo inicia vacinação de pessoas com baixa imunidade contra mpox

A Prefeitura de São Paulo iniciou nesta quarta-feira (22) a vacinação contra mpox para pessoas que vivem com HIV ou Aids e apresentam quadro de baixa imunidade. Estão disponíveis 1,3 mil doses para pessoas a partir de 18 anos de idade. A imunização acontece em duas etapas, com intervalos de quatro semanas entre cada dose.

Também podem ser vacinar pessoas com idade entre 18 e 49 anos de idade que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3.

A imunização está disponível nos serviços de Atenção Especializada (SAE), que fazem parte da Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids. A lista com endereço dos locais está disponível na página da Secretaria Municipal de Saúde.

Conhecida como varíola dos macacos, a mpox se caracteriza pelo surgimento de erupções cutâneas (lesões, bolhas, crostas) em diferentes formas. Pode afetar todo o corpo, incluindo rosto, palmas e órgãos genitais. A transmissão acontece principalmente a partir do contato direto com essas lesões.