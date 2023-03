Quina acumulada para R$ 11,5 milhões; veja os números sorteados

A Quina continua com o prêmio acumulado e para esta quarta-feira (22) quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa pode levar para casa nada menos do que R$ 11,5 milhões.

Confira os números da Quina para esta quarta-feira:

21, 33, 49, 55, 80

Sorteio de terça-feira

Sem ganhadores na faixa principal de premiação no sorteio de terça-feira, a Quina pagou R$ 7.140,06 para setenta e seis apostas que acertaram quatro números e R$ 86,77 para 5.956 apostas que fizeram o terno.

Veja também o sorteio da Super Sete

O concurso 373 da Super Sete vai pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 3,3 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa na mesma ordem do sorteio.

Confira os números sorteados:

6, 2, 6, 1, 6, 2, 3