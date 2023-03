Por que funcionários do Outback tinham que se ajoelhar? Prática foi denunciada ao MPT

Funcionários da rede de restaurantes Outback estariam sendo obrigados a atender clientes de joelhos. Após uma queixa ao MPT-MA (Ministério Público do Trabalho do Maranhão) sobre a prática, a empresa disse que a extinguiu.

O caso veio à tona após uma cliente fazer uma denúncia nas redes sociais. A advogada Beatriz Salgado disse que ao ser atendida na unidade de São Luís os funcionários se mantinham de joelho e ela questionou o motivo.

“A mulher veio me atender e aí, do nada, ela abaixa. Não percebi de primeiro momento. Aí, logo depois, vem outro funcionário me atender e ajoelha de novo. E nessa hora eu perguntei ‘moça, por que você está de joelho?’, ela me respondeu que era ‘tradição’ do Outback”, relatou.

A advogada disse ainda que chegou a pedir para a funcionária ficasse de pé, mas a mulher respondeu que não poderia, já que se tratava de norma da empresa.

Assista ao vídeo, que viralizou:

era o que faltava, os funcionários obrigados a ficar de joelho para os clientes!????

ministério do trabalho precisa bater lá hoje mesmo!!!! pic.twitter.com/xTUDYqvWXq — Déia Freitas (@NaoInviabilize) March 19, 2023

Após a repercussão, o caso foi denunciado ao MPT, que informou que o caso vai ser investigado.

O que diz o Outback

O Outback Brasil informou que a prática era opcional e que jamais obrigou nenhum funcionário a se ajoelhar durante os atendimentos. De qualquer forma, a prática foi extinta.

Veja nota na íntegra:

“Nós, do Outback Steakhouse, afirmamos veementemente que nunca obrigamos que nossos colaboradores ficassem de joelhos no atendimento aos nossos clientes. A prática de o atendente olhar os clientes na altura dos olhos abaixando-se ou sentando-se junto deles à mesa sempre foi uma ação opcional que ficou muito conhecida no passado como uma frente de receptividade durante o atendimento. O Outback é reconhecido pela proximidade e casualidade e entendemos que a evolução cultural é positiva, por isso, informamos que o processo que atualmente é opcional, passa a ser extinto em todas as nossas 141 unidades pelo Brasil.

Todos os restaurantes serão orientados a não utilizá-la mais. A recém-inaugurada unidade do Outback em São Luís do Maranhão também receberá a orientação em relação ao procedimento operacional. Aproveitamos para reforçar que continuamos a oferecer sempre uma boa e calorosa recepção aos nossos clientes, e reforçamos também que estamos pautados pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e os nossos restaurantes estão em plena conformidade com as normas de segurança do trabalho e segurança ocupacional, o que garante um ambiente seguro e sem risco às nossas pessoas. Temos compromisso e seriedade na relação com nossos colaboradores e clientes, e reiteramos que esse é um dos pilares inegociáveis da nossa atuação.”

